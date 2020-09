Spoorbomen die open en dicht gaan en een langsrazende trein. Het klinkt niet als het spannendste beeld ooit, maar de filmpjes van Justus Moek uit het Overijsselse Oldenzaal worden toch echt miljoenen keren bekeken. Zijn populairste video heeft maar liefst 95 miljoen(!) views.

De 24-jarige Justus reist inmiddels de hele wereld over en heeft overal fans. “Het is een uit de hand gelopen hobby”, zegt hij tegen Hart van Nederland, die met hem mee mocht tijdens het filmen van de spoorbomen.

‘Lastig uit te leggen’

Het is een kwestie van een camera naast een spoorwegovergang plaatsen en wachten tot er een trein aankomt. Ingewikkelder zijn de video’s van Justus niet. Waarom mensen zijn filmpjes zo leuk vinden, is lastig uit te leggen. “Je houdt er van of je houdt er niet van”, zegt hij zelf.

“Sommige mensen vinden het heel leuk om te zien”, weet Justus. “Het gaat grotendeels om de spoorwegovergang en de trein zelf, niet per se om de omgeving.” Hij begon ooit met het filmen van spoorwegovergangen in Nederland, maar nu hij Justus over de hele wereld. “Oost-Europa is heel leuk en daar loopt de tijd toch net iets meer achter.”

Gek op spoorwegovergangen

Als kind was de Oldenzaler al gek op spoorwegovergangen en zocht hij veel video’s op. Na een tijdje ging hij er zelf met een camera op uit. Meer mensen bleken zijn hobby leuk te vinden en de video’s van Justus hebben nu dus miljoenen views.

Justus werkt op de administratieafdeling van een bedrijf, maar volgens collega’s is dat eigenlijk zijn bijbaantje. De wereld over trekken om spoorwegovergangen te filmen is toch echt zijn passie.

Bekijk hieronder de befaamde video van de spoorwegovergang in Laag Zuthem