Een vrachtwagen met aanhanger is donderdagmiddag in Roermond op een beveiligde overweg op een passagierstrein gebotst. Het treinverkeer tussen Weert en Sittard is daardoor gestremd. De ravage is groot.

Op beelden van het ongeval is te zien hoe een vrachtwagen midden op de spoorwegovergang klem staat onder een spoorboom. De vrachtwagenchauffeur springt in paniek uit zijn cabine en probeert de naderende Intercity-trein tot stoppen te manen. Luttele seconden later wordt zijn vrachtwagen vol in de flank door de trein geraakt. Een deel van de vrachtwagen, die was geladen met rollen papier, belandt door de klap aan de andere kant van het spoor. Ook de kop van de trein heeft flinke schade opgelopen.

Passagiers geëvacueerd

Volgens de politie zijn twee passagiers met nekklachten verzorgd door ambulancepersoneel. ProRail haalt de trein weg en zorgt voor de evacuatie van de inzittenden. Als de trein weg is, onderzoekt ProRail hoe groot de schade is en hoe lang het herstel van de sporen gaat duren.

Bij Halen staat een gestrande trein als gevolg van de aanrijding (geen spanning op de bovenleiding). 250 reizigers die momenteel per bus worden geëvacueerd. De aanrijdingstrein telt 120 mensen. Evacuatie per bus van deze mensen kan ieder moment beginnen. https://t.co/0sXSzKG9Mt — ProRail (@ProRail) September 3, 2020

Het ongeval gebeurde vlak voor 17.00 uur bij een spoorwegovergang aan de Parallelweg in Roermond. Door de aanrijding rijden er tot vrijdagochtend geen treinen tussen Sittard en Weert. De schade aan het spoor is zo groot dat ProRail tot zeker vrijdagochtend nodig heeft om het spoor te herstellen.

ANP/Redactie

Beeld: Track ’88