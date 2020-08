Een overvaller heeft zaterdag 8 augustus geprobeerd om een Chinees restaurant in Zwolle te overvallen. Het bleef bij een poging door creatief ingrijpen van het personeel.

De man liep vorige week zaterdag rond 18.00 uur over de Belverderelaan. Hij was compleet gekleed in het zwart. Zo droeg hij een donkere broek, een dikke zwarte jas, handschoenen en een bivakmuts. Dat valt wel op met temperaturen boven de 30 graden.

Halve rijsttafel

Zodra de man het restaurant binnenloopt pakt hij een groot mes en loopt hij naar de toonbank. Op dat moment is een klant net bezig met zijn bestelling. Als hij het mes ziet rent die klant de zaak uit. De overvaller maakt duidelijk dat hij geld wil zien en maakt hierbij meerdere stekende bewegingen naar het personeel. Geld krijgt hij niet te zien wel wordt hij getrakteerd op een halve rijsttafel.

Artikel gaat verder onder de video:

De overvaller krijgt eerst een bak bami naar zijn hoofd geslingerd. Vervolgens volgt er ook kroepoek, wat nasi en loempia’s. Als toetje krijgt hij een bloempot om zijn oren. Als de man er zijn buik vol van heeft kiest hij uiteindelijk eieren voor zijn geld en rent het pand uit. Zonder buit vertrekt hij richting het Twistvlietpad.

Tips

De politie is naarstig op zoek naar de brutale man. Volgens de hulpdienst gaat het om een (vermoedelijk) jongeman, is hij licht getint en heeft hij een normaal postuur. Mensen die denken de man te herkennen kunnen contact opnemen met de politie.

Dat kan via 0800-6070. Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Dat kan ook. Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.