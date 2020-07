Verwarde man met wapen aangehouden in Edam

Een verwarde man in Edam is zaterdagmiddag aangehouden nadat hij mensen met een wapen had bedreigd.

Het incident gebeurde rond 17.10 uur op het Klein Westerbuiten in de Noord-Hollandse plaats, vlak bij het Tamoil-tankstation.

Lees ook: Omstanders bemoeilijken werk van hulpverleners na ernstig ongeval Vlaardingen

Volgens een woordvoerder van politie was de man in het bezit van een luchtbuks. Zeker één agent heeft zijn dienstwapen getrokken bij de aanhouding, maar het bleek niet nodig om waarschuwingsschoten te lossen. Niemand raakte gewond.

Onze collega's hebben rond 17.10 uur een man aangehouden in #Edam die mogelijk in verwarde toestand (en in bezit van een wapen) mensen bedreigde. Niemand is gewond geraakt. Heeft u informatie over dit incident en dit nog niet gedeeld met ons? Belt u aub met 0900-8844. — POL_ZAW (@POL_ZAW) July 18, 2020

Beeld: Persbureau Bol