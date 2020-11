Verwarde man met scherp voorwerp aangehouden bij school prinsessen

Bij de school van prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in Den Haag is vorige week vrijdag een verwarde man aangehouden. Dat bevestigen de politie en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) aan Shownieuws. De RVD bevestigt dat de man een scherp voorwerp op zak had.

De man is aangehouden op de Johan de Wittlaan, bij het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man vrijdag naar de Opvang Verwarde Personen gebracht is. Het Openbaar Ministerie is ook op de hoogte van wat zij het ‘incident’ noemen en laten weten dat er geen strafrechtelijk vervolg plaats zal vinden omdat zij hier geen aanleiding toe zien.

Persoonsbeveiligers

De politie legt de verdere woordvoering over het incident bij de RVD neer. Of de man naar de school op weg was vanwege de prinsessen is onduidelijk. Amalia, Alexia en Ariane hebben persoonsbeveiligers die met hen mee naar school gaan. Ook hangen camera’s op en rond de school die zij vanaf schermen kunnen volgen.

Begin januari kreeg prinses Amalia te maken met bedreigingen via Instagram. De mandreigde haar te komen opzoeken op Koningsdag. Wouter G. kreeg daar afgelopen dinsdag drie maanden cel en tbs met dwangverpleging voor. Naast de dreigementen probeerde G. een toneelvoorstelling op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet te organiseren om dichter bij de prinses te komen.

