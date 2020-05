In het Brabantse Halsteren heeft de politie zaterdagochtend geschoten op een verwarde man. De 27-jarige man is daarbij om het leven gekomen.

De melding kwam rond 8.30 uur binnen van het incident in een woning aan het Klaverblad. De verwarde man verwondde zichzelf met een mes en was niet tot bedaren te brengen, meldt een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland. Ook op de pepperspray reageerde hij niet.

Uiteindelijk voelde de politie zich genoodzaakt om op de man te schieten. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar dat mocht niet meer baten. Het is niet duidelijk of de verwarde man overleed door een politiekogel of dat hij zichzelf iets heeft aangedaan.

‘Deur in huis geramd’

Een buurtbewoner vertelt aan Brabants Dagblad dat op het adres drie mannen zouden wonen, een van hen zou de politie nog gebeld hebben. De omwonende hoorde ook dat de politie in het huis een deur heeft geramd.

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar de dood van de man, zoals gebruikelijk is bij incidenten waarbij politieagenten betrokken zijn