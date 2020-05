Verwarde man in Halsteren niet overleden door politiekogel

De 27-jarige man die vanmorgen overleed in een woning in het Brabantse Halsteren, is niet door een politiekogel om het leven gekomen. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt.

Vanmorgen rond 8.30 uur ging de politie af op een melding in een woning aan het Klaverblad. Daar verwondde een verwarde man zichzelf met een me en was niet tot bedaren te brengen, zei een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland.

Genoodzaakt om te schieten

Toen de man ook niet reageerde op pepperspray, voelde de politie zich genoodzaakt om op hem te schieten. Die kogel raakte de man in zijn onderbeen, blijkt uit een schouw die vanmiddag is verricht.

Waaraan de verwarde man wel is overleden, wordt op dit moment onderzocht.

Beeld: ANP