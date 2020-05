De kans dat mensen besmet raken met het nieuwe coronavirus via ons voedsel is heel klein. Toch vertrouwt bijna een kwart van de Nederlanders het stukje vlees op hun bord niet meer na tientallen besmettingen in slachthuizen, blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder 2.000 mensen.

De afgelopen dagen kwam aan het licht dat tientallen medewerkers van verschillende slachthuizen besmet bleken met het coronavirus. Enkele bedrijven moesten zelfs de deuren sluiten, waardoor varkenshouders vreesden dat zij hun dieren niet meer kwijt konden.

Het nieuws laat vleesetend Nederland niet onberoerd. Uit onderzoek van Wat vindt Nederland blijkt dat 23 procent van de Nederlanders geen vertrouwen meer heeft in het vlees. Eveneens 23 procent van de ondervraagden overweegt daardoor zelfs minder vlees te gaan eten.

Meerderheid wil vlees

Maar het overgrote deel van de respondenten geeft aan gewoon vlees te blijven eten. Voor twee derde van de Nederlanders zit er ook geen nare bijsmaak aan hun biefstuk, speklap of varkenshaas, ondanks de vele coronabesmettingen in slachthuizen.

De helft van de Nederlanders heeft het beste met de medewerkers van de slachterijen voor en is bereid om meer te betalen, als hun arbeidsomstandigheden daardoor verbeteren. Bijna vier op de tien vindt de prijs die ze nu betalen prima zoals hij is.

