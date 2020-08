Verstappen tweede na sensationeel einde Britse GP

Max Verstappen is in de Grote Prijs van Groot-Brittannië als tweede gefinisht. De Limburger van Red Bull lag bijna de hele race op het circuit van Silverstone op de derde plaats, maar schoof vlak voor het einde een positie op omdat de Mercedes van de Fin Valtteri Bottas een lekke band kreeg. Het is zijn derde podiumplek van dit seizoen.

Heel even leek zelfs de zege nog haalbaar voor Verstappen, omdat koploper Lewis Hamilton in de laatste ronde eveneens een lekke band kreeg. De kopman van Mercedes slaagde er in op de drie overgebleven goede banden nog net als eerste over de meet te rijden. De Britse zesvoudig wereldkampioen boekte zijn derde zege op rij van dit seizoen in de Formule 1 en de 87e in zijn carrière. De kopman van Mercedes won voor de zevende keer de Britse grand prix.

Charles Leclerc profiteerde ook van de lekke band van Bottas en reed zijn Ferrari als derde over de finish.

