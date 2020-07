Verstappen crasht Red Bull-bolide al in opwarmronde in de muur

Max Verstappen is wel heel ongelukkig begonnen aan de Grote Prijs van Hongarije. De Nederlander reed tijdens de opwarmronde zijn Red Bull in de vangrail. De bolide moest met een kapotte voorvleugel naar de pitstraat worden geduwd.

Het is even afwachten of het team de bolide nog gerepareerd krijgt voor de start van de race op de Hungaroring, die om 15.10 uur staat gepland. Verstappen, die veel problemen heeft met de bestuurbaarheid van de Red Bull, start vanaf de zevende plek.

Disaster for Max Verstappen as he goes into the barriers on the way to the grid šŸ˜®#HungarianGP šŸ‡­šŸ‡ŗ #F1 pic.twitter.com/VqOSEzbHwD

— Formula 1 (@F1) July 19, 2020