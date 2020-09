Verstappen herstelt zich met tweede plaats in Grote Prijs Rusland

Max Verstappen heeft zich na zijn twee sofs in Italië knap hersteld met de tweede plek in de Grote Prijs van Rusland. De Nederlander van Red Bull moest op het circuit van Sotsji alleen Valtteri Bottas voor zich dulden. De Fin van Mercedes greep zijn tweede grandprixoverwinning van dit seizoen in de Formule 1.

Bottas en Verstappen profiteerden wel beiden van de strafseconden die kampioenschapsleider Lewis Hamilton tijdens de race incasseerde. De wedstrijdleiding bestrafte hem met twee keer 5 seconden voor het maken van illegale proefstartjes kort voor aanvang van de race bij het opwarmen. De Brit van Mercedes leverde bij het voldoen van zijn 10 strafseconden tijdens een pitstop zijn koppositie in en viel terug in het veld.

Hamilton wist zich op te werken naar de derde plaats en behield daarmee ook riant de leiding in de titelstrijd. Wel miste hij de kans op zijn 91e grandprixzege, waarmee hij het record van Michael Schumacher zou evenaren.

