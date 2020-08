Max Verstappen begint de Grote Prijs van Spanje in de Formule 1 zondag vanaf de derde startplek. De Nederlandse coureur van Red Bull moest zaterdag in de kwalificatierace in Barcelona Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in hun Mercedessen voor laten gaan. Hamilton en Bottas waren in de drie vrije trainingen ook al het rapst.

Hamilton zette een tijd neer van 1.15,584 en veroverde daarmee poleposition. Bottas gaf 0,059 seconden toe. Verstappen was 0,708 seconden langzamer dan Hamilton.

Ferrari stelt teleur

Sebastian Vettel stelde in zijn Ferrari teleur. De viervoudig wereldkampioen wist zich net niet voor het derde en laatste deel van de kwalficatie te plaatsen en start zondag vanaf de elfde positie. Alexander Albon, ploeggenoot van Verstappen, noteerde de derde tijd.

Verstappen won in 2016 in Barcelona voor het eerst een wedstrijd in de Formule 1. Vorige week voegde de Nederlander daar op Silverstone een negende overwinning aan toe. Verstappen steeg door die zege naar de tweede plaats in de WK-stand.

ANP