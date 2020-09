Voor Max Verstappen heeft de eerste editie van de Grote Prijs van Toscane in de Formule 1 slechts een paar bochten geduurd. De Nederlandse coureur werd in de eerste ronde van achteren aangereden en schoof samen met een aantal andere rijders het grind in. Verstappen kreeg zijn Red Bull-bolide daar niet meer uit.

Verstappen heeft het even helemaal gehad. De Nederlandse coureur viel voor de tweede week op rij uit in de Formule 1. “Ik ben er op dit moment een beetje klaar mee, ik heb er niet zoveel zin in”, zei de kopman van Red Bull

Iets mis met de motor

Vorige week viel de Nederlander uit met technische problemen in de Grote Prijs van Italië op Monza. Bij de eerste editie van de Grote Prijs van Toscane wilde de Nederlander zich revancheren. Hij kon in de trainingen concurreren met de Mercedessen en kwalificeerde zich als derde, maar al voor de start ging het mis. “In mijn ronde op weg naar de grid merkte ik dat er iets mis was met de motor. Ik denk dat het hetzelfde probleem was als op Monza. De start zelf was goed, maar op het moment dat ik vol gas wilde gaan, speelde dat probleem weer op.”