Waar is de verstandelijk beperkte Martin (7) die werd meegenomen door zijn ouders?

De politie maakt zich zorgen om de verstandelijk beperkte Martin Florian den Hartog uit Oisterwijk. Hij werd meegenomen door zijn ouders tijdens een bezoekmoment in de instelling waar hij woont.

Het 7-jarige jongetje heeft een verbleef in verband met een ondertoezichtstelling in een instelling in Oisterwijk. Tijdens een bezoekmoment afgelopen woensdag hebben zijn ouders hem meegenomen. Het is onbekend waar zij nu zijn.

Signalement

Martin heeft kort blond haar met een scheiding aan de linkerkant en droeg een wit met rood gestreept t-shirt. Zijn vader (49) is 1.90m lang, heeft donker haar, een stevig buikje en droeg een beige lange broek, roze shirt en bruine sandalen. Hij is Australisch en praat mogelijk met een accent. Zijn moeder (34) is Russisch, praat bijna geen Nederlands, is 1.70m lang, heeft zwart stijl haar tot op haar schouders en droeg een wit shirt met een zwarte broek.