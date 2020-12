Versoepelingen coronamaatregelen voor kerst? Rutte: 'Ziet er niet goed uit'

Na afloop van de ministerraad was het weer tijd voor premier Rutte’s persconferentie. Pas dinsdag wordt een knoop doorgehakt over eventuele versoepelingen met het oog op de feestdagen, maar Rutte tempert de verwachtingen alvast. “Het ziet er op dit moment gewoon niet goed uit. Bij deze hoge besmettingsaantallen begrijpen mensen heel goed dat er heel weinig kan.”

Rutte denkt in de strijd tegen het coronavirus op dit moment zelf niet aan extra maatregelen voor het onderwijs, zoals scholen een week langer dichthouden in de kerstvakantie. Maar tegelijk sluit hij het ook niet uit. “Het is niet mijn verwachting maar we moeten het nog bezien. Er zitten grote nadelen aan een extra week vrij. Het heeft impact op de kinderen en de vraag is wat het doet met de verspreiding van het virus”, zei Rutte.

Het kabinet heeft allerlei varianten voor de corona-aanpak de komende periode voorgelegd aan het OMT, het team deskundigen dat adviseert over het virus. Het beeld dat Rutte zelf heeft over een langere sluiting van de scholen is dat het niet “een dramatisch effect” zou hebben op het indammen van het virus. Maar de komende dagen zullen het kabinet en de deskundigen alles bekijken en erover nadenken. “Het zou kunnen dat we dinsdag op de persconferentie zeggen dat de scholen toch langer dichtgaan.”

Meer risico’s door drankgebruik

De afgelopen dagen heeft Rutte contact gehad met Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Daar zijn ook de scholen open en de horeca dicht. De sluiting van de horeca is in andere landen ook verlengd, zei de premier. Hij wees nogmaals op de “meer dan gemiddelde risico’s” op besmetting in horecagelegenheden. “Mensen zijn vaak langer dan 15 minuten bij elkaar en ook harde muziek en drankgebruik leiden tot meer risico’s.”

De besmettingscijfers zien er volgens de minister-president nog steeds niet goed uit. De cijfers schommelen dagelijks en vrijdag was er een lichte stijging in het aantal nieuwe besmettingen met 300, tot bijna 6000. “We hadden rond 10 december op een ander niveau willen zitten, van ongeveer 3000 nieuwe besmettingen per dag”. Dat zou leiden tot minder opnames in ziekenhuizen en op de intensive care.

Geen onverantwoorde risico’s

De hoge besmettingsgraad vereist voorzichtigheid, waarbij geen onverantwoorde risico’s moeten worden genomen, benadrukte Rutte.

Een groot deel van het kabinet komt zondag weer bijeen op het Catshuis om alle mogelijkheden door te nemen. De dagen erna zijn er nog overleggen over corona en neemt het kabinet besluiten. Dinsdagavond zullen Rutte en zorgminister Hugo de Jonge tijdens hun persconferentie de besluiten bekendmaken.

ANP/redactie