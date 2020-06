'Versoepeling reisadvies is fantastisch, maar we houden rekening met kink in kabel'

Ze zijn opgelucht, maar houden nog wel een slag om de arm. De Nederlandse Hermando en Monique Hofman hebben een bed and breakfast en vakantieappartementen in Italië en ze hebben al maandenlang geen gasten door de coronacrisis. Maar daar lijkt verandering in te komen, nu Nederland het reisadvies binnen Europa gaat versoepelen.

“Het is fantastisch natuurlijk, maar tegelijkertijd houden we er nog steeds rekening mee dat er nog ergens een kink in de kabel komt”, vertelt Hermando Hofman aan Hart van Nederland.

Reizen binnen Europa niet meer afgeraden

Dinsdagmiddag lekte uit dat het kabinet reizen binnen Europa vanaf 15 juni niet langer afraadt. Het wordt dan dus makkelijker om naar de meeste Europese landen te reizen, meldt RTL Nieuws. Woensdag wordt dat nieuws officieel bekendgemaakt, zo is de verwachting.

“We hadden al een beetje op deze datum gerekend, omdat ook andere landen versoepelingen aankondigen op 15 juni”, zegt Hofman. “Wat wel raar is, is dat we tot op zekere hoogte er al vrede mee hadden dat ons jaar ‘voorbij’ zou zijn.”

Bij de Italiaanse bed and breakfast en appartementen van Hofman komen eigenlijk alleen maar Nederlanders en Belgen. “De Italianen zelf komen hier misschien voor een dagje, maar zeker niet een hele week.” Dat Nederland het reisadvies nu versoepelt, is dus goed nieuws.

Met de reserveringen bij de twee liep het begin dit jaar nog ontzettend goed. “We dachten dat het echt een goed jaar zou worden en dan ineens heb je helemaal niets meer.”

Reserves kwijt

Geen gasten betekent geen inkomsten. En juist sinds dit jaar hebben Hermando en Monique er een extra huis bij. “We hadden onze reserves in dat huis gestopt.”

Daarom besloten ze om de aanbetalingen die gasten voor dit jaar hadden gedaan, niet terug te betalen. “Mensen begrepen dat ook wel. Als ze later alsnog komen, hoeven ze het niet terug te betalen. Maar anders konden we gewoon niet overleven.”

‘Enorme crisis’

Pauline Dukker heeft een kleinschalig reisbureau dat gespecialiseerd is in reizen naar Andalusië in Spanje en noemt de versoepeling van het reisadvies ‘ontzettend goed nieuws’. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik een gat in de lucht heb gesprongen. Er is nog heel veel werk te doen, maar het is zo goed nieuws.”

Volgens Dukker waren de afgelopen maanden een drama voor de reisbranche. “Ik werk 34 jaar in deze sector en ik heb nog nooit zo’n enorme crisis meegemaakt. Vanaf 15 maart stond alles in één keer stil.”

Ze gaat er vanuit dat mensen weer reizen naar het buitenland gaan boeken. “We hopen dat straks iedereen weer naar het strand kan en dat we lekker uiteten kunnen. Maar het belangrijkst is wel dat mensen die op vakantie gaan hun verantwoordelijkheid nemen”, benadrukt ze.

In elk geval ziet ze de komende zomer alsnog zonnig in. “Ik wil niet zielig doen, maar wij als touroperators hebben het heel zwaar gehad. En het zal ook zwaar blijven. Maar we gaan er keihard tegenaan.”

Persconferentie

