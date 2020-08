Verslagenheid heerst na brutale inbraak bij Heemskerkse ijsclub

De schade is groot bij IJsclub Kees Jongert in Heemskerk. Net als de verslagenheid trouwens. Afgelopen weekend is het clubgebouw geplunderd door brutale inbrekers.

Beamer, geluidsboxen, grasmaaier, AED en ga zo maar door. De schade loopt in de vele duizenden euro’s. Bestuurslid Jos Niesten, die derde werd op de Elfstedentocht van 1985, is er goed ziek van.

‘Dit zijn geen kwajongensstreken’

“Alleen de gedachte al dat vreemden ons clubgebouw zijn binnengedrongen maakt me ziek”, baalt Niesten. “Het zijn geen kwajongens geweest, want ze zijn erg professioneel te werk gegaan. Eerst hebben ze de stop uit de lantaarnpaal gehaald en vervolgens het alarm en onze bewakingscamera onklaar gemaakt. Daarna is alles van waarde ontvreemd. De schade loopt denk ik wel tegen de 20.000 euro.”

Schaatsheld Niesten hoopt dat mensen in de omgeving iets hebben gezien of gehoord afgelopen weekend. “Het moet in ieder geval een bus zijn geweest, zóveel spullen hebben ze meegenomen. Misschien worden deze aangeboden op Marktplaats of zoiets. Dus als iemand iets heeft gezien, meld het alsjeblieft bij ons!”