Verrassende carrièreswitch voor Lucille Werner, nieuw op kandidatenlijst van CDA

Lucille Werner gaat de landelijke politiek in. De presentatrice heeft een plek gekregen op de kandidatenlijst van het CDA voor de verkiezingen van volgend jaar, bevestigen bronnen rond de partij. Ze staat op de tiende plaats op de lijst.

De 53-jarige televisiemaakster, die jarenlang Lingo presenteerde, licht haar carrièreswitch toe op Instagram. Ze wilde naar eigen zeggen altijd al de politiek in. Zeker na het oprichten van de Lucille Werner Foundation en het organiseren van de Mis(s) Verkiezingen. “En nu is het zover”, aldus Lucille.

“Ik kies voor het CDA. Daar in het midden moeten we er uitkomen met elkaar. In deze tijd is dat essentieel”, schrijft Lucille, die na 25 jaar tv-werk voorlopig afscheid neemt van Hilversum. “Nu zie ik het als een kans om met al deze ervaringen een bijdrage te kunnen leveren in een nieuwe arena die politiek heet.”

Onrust in partij door samenstelling lijst

Coronaminister Hugo de Jonge en Kamerlid Pieter Omtzigt voeren de lijst aan. De rest van de top 10 is een mix van Kamerleden, en twee bewindslieden. Zo staat Anne Kuik op plek 4 en staatssecretaris Raymond Knops op 5. De huidige fractievoorzitter Pieter Heerma staat als zesde op de lijst en staatssecretaris Mona Keijzer op 7.

Keijzer deed, net als Omtzigt en De Jonge, mee aan de strijd om het lijsttrekkerschap. Bij de vorige verkiezingen stond zij op de tweede plek. Knops is tevens campagneleider.

Naar verluidt zorgde het samenstellen van de lijst voor onrust binnen de partij, die sowieso met intern gedoe kampt sinds de onrustig verlopen strijd om het partijleiderschap. De Jonge won in de tweede ronde nipt van Omtzigt, maar er waren twijfels over de uitkomst en er was kritiek op het verloop van de verkiezingen.

‘Ik voel me al Kamerlid’

Ook de hoge plaatsing van Werner is een verrassing. Voor de presentatrice zelf geldt dat niet, zegt ze in een interview met het AD. “Om eerlijk te zijn voel ik me al Kamerlid.” Werner hoopt naar eigen zeggen creativiteit en vrolijkheid naar politiek Den Haag te brengen. Het “allerergste” lijkt het haar als ze op haar woorden moet passen, maar ze belooft wel: “Ik ga me keurig aan fractiediscipline houden.”

Naast Lingo presenteerde Lucille ook onder meer RTL Actueel Shownieuws en Get The Picture en was ze de drijvende kracht achter de Mis(s) Verkiezing en de Minister van Gehandicaptenzaken.

Dinsdagavond is bij SBS6 vanaf 18:58 uur een extra uitzending van Hart van Nederland en de persconferentie met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge te zien.

Via Show.nl