De rechter heeft vrijdag een 24-jarige verpleegkundige veroordeeld wegens dood door schuld. In november 2017 gaf ze een zieke een spuit die voor iemand anders was bedoeld. De fout had fatale gevolgen. De zuster krijgt krijgt een voorwaardelijke taakstraf van tachtig uur, met een proeftijd van een jaar.

Op de genoemde spuit stonden de naam van het medicijn van de andere patiënt. Daarnaast ontbrak een verplichte sticker met daarop de wijze van toediening. De verpleegster heeft volgens de rechter dan ook op meerdere momenten zelf kunnen én moeten merken dat zij een fatale medicatiefout ging maken.

Foutmelding weggeklikt

Zo had de zuster beter moeten opletten bij het ophalen van de spuit die door een collega was klaargemaakt en er al uren lag. Ook bij het scannen van het polsbandje van de patiënt en van de spuit hadden de alarmbellen moeten afgaan, oordeelt de rechter. Bovendien kreeg de verpleegkundige ook nog een foutmelding, die ze vervolgens ongelezen wegklikte.

Op elk van deze momenten kon de vrouw “door eenvoudigweg te kijken naar de spuit” zien dat zij een spuit pakte met daarin medicatie die niet voor het slachtoffer bedoeld was, aldus het vonnis. Daarin staat niet waar het zich afspeelde.

‘Onnoemelijk veel verdriet’

“Het intreden van de dood is met heftige verschijnselen gepaard gegaan”, valt verder te lezen. “Bij de nabestaanden is onnoemelijk veel verdriet veroorzaakt.” Maar niet het uiteindelijke gevolg van de fout bepaalt de mate van schuld, omdat het gaat om de aard en ernst van de fout zelf, aldus de rechter.

Tekst: ANP

Foto ter illustratie