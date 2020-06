Vermoedelijke drank- en drugsrijder verliest voorband op snelweg en rijdt flink stuk op velg

Een 31-jarige beginnend bestuurder is aangehouden in Spijkenisse, nadat hij een flink stuk op een velg had gereden na het verliezen van een voorband. Dat twittert de Zeehavenpolitie.

De politie werd in de nacht van zaterdag op zondag gewaarschuwd dat er een voertuig slingerend op de A15 reed. Vlak voordat agenten de man hadden bereikt, verloor de bestuurder zijn voorband. Vervolgens reed hij volgens de politie een flinke afstand op zijn velg, om op de Schorpioenstraat in Spijkenisse te worden aangehouden.

Rijverbod

De politie vermoedt dat de man te veel drank en drugs had gebruikt. Bij de man is bloed afgenomen. Voorlopig heeft hij een rijverbod van 24 uur gekregen, aldus de politie. De politie zegt de melder erg dankbaar te zijn. “Door zijn melding hebben wij voorlopig een gevaar van de weg kunnen halen.”

De politie wacht de resultaten van het bloedonderzoek af voor ze verdere stappen gaan ondernemen tegen de man.