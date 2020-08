De vermiste zwemmer die bij het Noord-Hollandse plaatsje Julianadorp vermist raakte, is aangespoeld. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man probeerde drie meisjes uit het water te redden, maar keerde zelf nooit terug naar de kade.

Hij besloot de zee in te gaan nadat hij drie meisjes in het water zag die in nood leken. De kinderen stonden al snel weer op de kant, maar van de man was geen spoor. Volgens een woordvoerder van de kustwacht werd de man voor het laatst zo’n 200 meter uit de kust gezien. “Dat is een flink eind.”

Gevaarlijke muistroming

De kustwacht waarschuwt dat er een gevaarlijke muistroming kan ontstaan. De KNRM rukte uit met diverse reddingsboten, een helikopter van het Search and Rescue-team en een vliegtuig van de kustwacht.

Of de man de meisjes uiteindelijk ook heeft gered, is niet duidelijk.

De man is aangespoeld op het strand, daar is de reanimatie gestart en inmiddels is de man met een ambulance naar ziekenhuis onderweg. Over identiteit en toestand is verder niets bekend. De zoekactie wordt hiermee beĆ«indigd. @vrnhn @KNRM @KNBRD 1/2 — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) August 2, 2020

Beeld ter illustratie, via ANP