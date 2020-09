De sinds maandagavond vermiste Groninger Wim (67) is donderdag levend teruggevonden. De man werd in verwarde toestand gevonden in de bosjes vlakbij zijn appartement. Dat meldt zijn zoon Wouter aan Hart van Nederland.

De partner van Wim is onlangs overleden en haar uitvaart vond maandag plaats, maar hij kwam nooit opdagen. Vanaf dat moment ontbrak ieder spoor van de Groninger. “We hebben geen enkel aanknopingspunt van waar hij zich nu zou bevinden”, vertelde Wouter eerder tegen Hart van Nederland.

Er werd daarom een grote zoekactie op poten gezet om de vermiste man te vinden. Zijn familie en zo’n honderd vrijwilligers verzamelden zich donderdagmiddag bij het appartement van Wim. Ze kregen hulp van agenten met politiehonden.

‘Opgelucht maar verbijsterd’

Met resultaat, zo bleek al snel. Wim werd op zo’n twintig meter afstand van zijn huis in de bosjes gevonden. Zoon Wouter is opgelucht, maar ook verbijsterd dat zijn vader al die tijd zo vlakbij was. “Het is bizar, niet te begrijpen.” Hij had zich maandag in de meterkast verstopt en ging daarna naar buiten om zijn behoefte te doen. Sindsdien zat hij verstopt in de bosjes.

“Hij is verward, heel angstig”, vertelt Wouter. De Groninger is ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel en een crisisteam heeft zich over hem ontfermd. “Hoe het daarna moet, moeten we nog horen.” Wouter is alle vrijwilligers en de politie die hielpen zoeken “heel erg dankbaar”.

Beeld: Persbureau Meter