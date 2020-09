Waar is Anja Moes-Hoogeveen uit het Overijsselse Tuk? Op die vraag probeert de politie met grote spoed antwoord te krijgen. De 31-jarige vrouw vertrok woensdagochtend van huis en is daarna niet meer gezien.

Volgens de politie, die spreekt van een urgente vermissing, vertrok Anja in verwarde toestand vanaf de Bergweg in Tuk. De 31-jarige vrouw is ongeveer 1.65 meter lang, heeft lang blond haar en een normaal postuur. Het is niet bekend wat voor kleding Anja droeg op het moment dat ze vertrok.

Mensen die tips hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via Facebook, of te bellen met 112.