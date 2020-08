Vermiste redder Julianadorp overleden: 'De zee was heel ruig'

Badgasten hebben vandaag een grote rol gespeeld bij de zoektocht naar een vermiste man in zee bij Julianadorp. Ze vormden een ketting van mensen op zoek naar de drenkeling. Niet lang daarna spoelde de man aan en werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

Het gaat om een 37-jarige Poolse man. Hij ging het water in toen hij zag dat drie kinderen in nood waren. De kinderen kwamen met de schrik vrij, maar de man verdween.

Ketting

De reddingsbrigade heeft er alles aan gedaan om de man zo snel mogelijk te vinden. Janneke en Erik zaten nietsvermoedend op het strand toen er van alle kanten mensen van de reddingsbrigade aankwamen. “Ze vroegen of alle mensen boven de 18 wilden meekomen om een ketting van mensen te maken”, vertelt Janneke de Vrij zondagavond aan Hart van Nederland.

Ze durfde het zelf niet aan om het water in te gaan: “De zee was zo wild.” Haar man Erik volgde zijn instinct en ging wel de zee in. “Ik stond helemaal op het einde. Er was heel veel stroming en er waren hoge golven”, vertelt hij. “Op een gegeven moment gingen we onder de golven door.”

Gevaarlijke muistroming

Janneke stond op het strand ook niet stil. Ze liep langs de kustlijn om te kijken of ze de man ergens kon vinden. “Ik stond net met iemand van de reddingsbrigade te praten toen hij de melding kreeg dat de man was gevonden. Toen ik me omdraaide zag ik dat hij uit het water werd gehaald.”

De kustwacht waarschuwt al weken voor gevaarlijke muistroming die in zee kan ontstaan. Volgende week komt de Reddingsbrigade Nederland met een extra campagne over de gevaren van het zwemmen in zee en binnenwateren.