Grote zoekactie naar vermiste persoon in Honswijkerplas bij Tull en 't Waal

In recreatieplas Honswijkerplas in de provincie Utrecht is een grote zoekactie gaande naar een vermiste persoon.

Rond 20.30 uur kwam de melding binnen dat iemand het water was ingegaan en niet meer was bovengekomen. Politie, brandweer en Rijkswaterstaat zijn op zoek naar de vermiste persoon. Ook de traumaheli is ter plaatse.

Uiterwaarden rivier de Lek

De Honswijkerplas ligt in de uiterwaarden van de rivier de Lek, in de buurt van het dorp Tull en ’t Waal (gemeente Houten).

Brandweerduikers

Eerder vanavond moesten duikers van de Utrechtse brandweer ook al in actie komen. Zij haalden een persoon uit het water van het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Isotopenweg.

Het is niet bekend hoe deze persoon in het water terecht kwam of hoe het nu met hem of haar gaat.

Later meer.

Beeld: Koen Laureij