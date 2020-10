Ernstige zorgen om vermiste Danny (15) uit Groningen

De 15-jarige Danny uit Groningen is sinds vrijdag 23 oktober vermist. De tiener vertrok maandag 12 oktober vanuit Groningen om naar een vriend in Hoogeveen te gaan, maar wat daarna gebeurde, is een mysterie.

De jongen zou die 12 oktober om 18:00 uur terug zijn voor het eten, maar kwam niet opdagen. Zijn moeder appte sindsdien dagelijks met hem, tot 23 oktober om 21:16 uur. Sindsdien is hij niet meer online geweest en heeft ook zijn moeder geen contact meer met hem kunnen leggen. Zijn familie maakt zich dan ook ernstige zorgen.

De laatste plek waar Danny zich heeft bevonden, is Hilversum. Waar hij nĂș is en hoe het met hem gaat is onduidelijk.

Signalement

De politie heeft dan ook zijn signalement verspreid. Danny is 1 meter 95, blank met blauwe ogen en donkerbruin haar. Hij droeg een zilveren (zegel)ring en heeft op de binnenkant van zijn onderarm een datum in Romeinse cijfers.