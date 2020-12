Verloren kerstboom op snelweg leidt tot hilariteit op Twitter

Het is pas kerst als de eerste kerstboom op de weg ligt, het is niet een bestaand spreekwoord waar wel toepasselijk voor de volgende situatie. Rijkswaterstaat meldt via twitter dat er een kerstboom op de A22. Ter hoogte van Beverwijk moesten automobilisten een groene dennenboom ontwijken.

Het is niet bekend wie de boom is verloren en hoe. Maar de medewerkers van Rijkswaterstaat zijn de beroerdste niet en halen de boom weg: ”Gezien hij zelf niet de ballen heeft om eraf te komen, gaan we hem halen”, valt er te lezen in de tweet.

🎄 | De #A22 is DICHT vanaf knp. Beverwijk richting Velsen door een kerstboom op de weg. Gezien hij zelf niet de ballen heeft om eraf te komen, gaan we hem halen 💪 pic.twitter.com/YpN5RPK5rE — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) December 6, 2020

De verloren kerstboom heeft niet gezorgd voor een piek in de filevorming. Volgens Rijkswaterstaat leverde het tafereel geen file op.

Beeld: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie