Verkoop vitamine D stijgt, maar helpt het nu écht tegen het coronavirus?

Diverse onderzoeken suggereren dat vitamine D effect heeft op de weerstand tegen het coronavirus. Mensen lijken daar al op in te spelen, want uit een rondgang van Hart van Nederland langs verschillende grote verkooppunten, blijkt dat de verkoop van de supplementen deze periode flink is gestegen. Maar helpt het nu eigenlijk echt tegen het coronavirus?

De vitamine speelt een grote rol bij een goed werkend immuunsysteem en krijg je binnen via zonlicht en voedsel zoals vette vis, vlees en eieren. Als je via deze weg niet genoeg vitamine D binnenkrijgt, kun je het ook aanvullen met supplementen.

Verkoop stijgt

Uit verschillende hoeken klinkt de kreet om vitamine D te slikken tegen het coronavirus. Mensen lijken ook steeds meer hun voorraadkast aan te vullen met potjes met supplementen van de bewuste vitamine. Drogisterijketen Kruidvat laat weten dat de verkoop daarvan sinds de zomer is gestegen met 15 procent. Vorige week lag de verkoop van vitamine D zelfs dertig procent hoger lag dan vorig jaar.

Ook drogisterijketen Etos zegt een “flinke stijging” te zien in de verkoop van vitamine D ten opzichte van vorig jaar. “Met name in de beginmaanden van de coronaperiode, en nu ook weer”, aldus een woordvoerder.

Bij Bol.com merken ze daarnaast dat er twee weken geleden 2,6 keer meer werd gezocht naar vitamine D dan vijf maanden daarvoor. Vorige week was dat zelfs 4,3 keer zoveel.

Werkt vitamine D tegen corona?

Maar is het nu terecht dat we steeds meer vitamine D inslaan? Het Voedingscentrum zegt dat vitamine D belangrijk is voor een goede werking van het immuunsysteem, maar “wetenschappelijke adviescommissies voor voeding binnen en buiten Europa concluderen dat het onvoldoende is aangetoond of (extra) vitamine D het risico op infecties vermindert.”

Op haar website legt het Voedingscentrum uit dat studies tot nu toe nog te veel verschillende resultaten laten zien. “Of een vitamine D-supplement helpt om infecties te voorkomen zal eerst op een goede systematische wijze moeten worden aangetoond.”

Te vroeg om te oordelen

Leon van den Toorn, voorzitter van de longartsenvereniging NVALT, zegt dat er wel effect lijkt te zijn van een tekort aan vitamine D op het krijgen van infecties. “Stel dat een tekort aan vitamine D invloed heeft op het krijgen van COVID-19, dan zou het voor mensen met een tekort goed zijn om die vitaminen aan te vullen”, zegt hij.

Hij verwijst naar een onderzoek dat laat zien dat vitamine D de kans vermindert dat je op de IC terecht komt. Maar, zegt hij ook, het is nog te vroeg om te zeggen of vitamine D een plaats moet krijgen in de behandeling van het coronavirus. “We kunnen niet uitsluiten dat er een effect is op corona, vooral bij mensen met een tekort aan vitamine D. Maar keihard is dat niet.”