In Den Haag is woensdagavond een verkeersregelaar mishandeld en met stenen bekogeld. Hij is gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Voor de mishandeling heeft de politie twee mannen opgepakt.

De verkeersregelaar was aan het werk op de kruising van de Erasmusweg en de Muldersgaarde toen er rond 19.30 uur een witte bus kwam aanrijden. De twee mannen in de bus wilden zijn aanwijzingen niet opvolgen en maakten ruzie.

Daarbij werd de verkeersregelaar, een 30-jarige man uit Voorburg, meerdere keren geslagen en getrapt. Ook bekogelden de mannen hem met stenen. Hij moest gewond naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie heeft twee verdachten opgepakt, het gaat om mannen van 26 en 28 jaar uit Den Haag.

De verkeersregelaar heeft volgens de politie inmiddels aangifte gedaan. Mensen die de mishandeling hebben gezien of mogelijk videobeelden hebben worden opgeroepen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Verkeersregelaars vaker mikpunt

Het is lang niet de eerste keer dat een verkeersregelaar slachtoffer wordt van geweld door automobilisten. Begin oktober werd er nog een 16-jarig meisje in Nijmegen bewusteloos geslagen. Ze hielp als vrijwillige regelaar bij een sportevenement. Een boze bestuurder eiste dat hij over het parcours mocht rijden en gaf haar daarop een klap in het gezicht.

In Hellevoetsluis overleed in augustus vorig jaar een verkeersregelaar na een ongeluk met een tractor. Volgens andere regelaars zou de bestuurder van het voertuig een stopteken hebben genegeerd. De omgekomen man werd later door zijn collega’s geëerd met een erehaag. De verkeersregelaars wilden daarmee ook een statement afgeven over de agressie waarmee ze te maken krijgen.

Een ander voorbeeld hiervan is een automobiliste in Amsterdam die in september 2017 op drie verkeersregelaars inreed en een van hen meters meesleurde. Daarna reed ze door, maar de bestuurster kon later in Rotterdam worden opgepakt. De drie regelaars raakten gewond en moesten ter plekke behandeld worden aan hun verwondingen.

Tekst: Redactie/ANP

Foto ter illustratie