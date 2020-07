Verdwaalde man fietst over snelweg van Vlijmen naar Waalwijk

Die strook asfalt naast de rijbaan op de snelweg is de vluchtstrook, een plek waar mensen met pech veilig kunnen stoppen. Het is dus géén fietspad. Dat verschil moest een verdwaalde man bij Vlijmen maandagavond nog even worden uitgelegd. Die wilde via de A59 richting Waalwijk fietsen.

“Mooi weer om een stukje te fietsen…,” deelt een wijkagent via Instagram. Volgens de agent kwamen er maandagavond meerdere meldingen binnen van een fietser op de A59. “Bleek te gaan om een arbeidsmigrant die de weg kwijt was geraakt in Vlijmen en naar Waalwijk moest.”

Lees ook: Blokkeerboeren delen friet uit langs A59

Eén van de melders bleef achter de verdwaalde fietser aanrijden tot de politie er was, zodat hem niks kon gebeuren. De politie plukte de man daarna van de weg, om hem vervolgens het verschil tussen een fietspad en een vluchtstrook uit te leggen. “Vervolgens de man veilig naar huis laten fietsen over het toepasselijke Halvezolen Pad.”

Fietsen over de snelweg voor broodje

Onlangs werd er ook een fietsend duo van de snelweg geplukt. Zij wilden zo snel mogelijk naar Ikea om een broodje hotdog te scoren. Het duo kende alleen de route via de snelweg, dus besloten de twee die te nemen.

Lees ook: Politie plukt fietsend duo van snelweg, waren onderweg naar Ikea voor broodje hotdog

Beeld: Wijkagent Drunen