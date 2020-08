Drie van de vier mannen die verdacht worden betrokken te zijn bij de dood van Bas van Wijk zijn maandag vrijgelaten. Alleen de man die heeft bekend op hem te hebben geschoten zit nog vast.

Dat zegt bevestigt Willem van Vliet, advocaat van een van de verdachten, maandagavond na berichtgeving door RTL Nieuws. Alleen de verdachte die heeft bekend op Bas te hebben geschoten zou nog vastzitten. De drie andere verdachten zijn volgens Van Vliet vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs voor betrokkenheid.

De 24-jarige Bas werd zaterdag 8 augustus doodgeschoten in park De Oeverlanden in Amsterdam. Volgens zijn familie probeerde hij te voorkomen dat een horloge van een vriend werd gestolen. “Bas ging afgelopen zaterdag met zijn vrienden op pad en kwam niet meer terug”, liet de familie eerder weten in een verklaring.

Wapen en horloge gevonden

Na de dodelijke schietpartij ging de schutter ervandoor. Later werden er vijf verdachten in de zaak aangehouden. Het gaat om mannen uit Amsterdam tussen de 18 en 26 jaar oud. Een van hen werd daarna weer vrijgelaten, omdat hij niet betrokken bleek te zijn bij de dodelijke schietpartij. Inmiddels heeft een van de verdachten dus bekend te hebben geschoten.

Vorige week maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de recherche een vuurwapen en het buitgemaakte horloge heeft gevonden in het onderzoek naar de dood van Bas. Dat gebeurde op aanwijzingen van de schutter. Het is nog niet duidelijk of het gaat om het wapen waarmee geschoten is, dat moeten schietproeven uitwijzen.

Stille tocht en demonstratie

De dood van Bas heeft tot grote verontwaardiging geleid in ons land. De vrijdag na de moord werd er een stille tocht voor hem gehouden in zijn geboorteplaats Badhoevedorp. Er liepen honderden mensen mee in de stoet, waaronder familie en vrienden. Ook burgemeester Femke Halsema van Amsterdam was aanwezig.

Twee dagen later kwamen ongeveer honderd mensen samen op het Museumplein in de hoofdstad voor een demonstratie onder het motto ‘Gerechtigheid voor Bas’. Er werd onder andere een minuut stilte gehouden tegen zinloos geweld. Ook werden witte rozen uitgedeeld met het verzoek om die onderweg naar huis aan mensen uit te delen.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Politie