Verdachten fatale mishandeling Marco van der Kolk vrij: 'Beide partijen gebruikten geweld'

De twee mannen die maandag werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Marco van der Kolk, zijn donderdag in vrijheid gesteld.

Van der Kolk werd in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in het centrum van Enschede en stierf een dag later aan zijn verwondingen. In een filmpje van de vechtpartij, dat circuleert op social media, is te zien hoe Van der Kolk in zijn gezicht wordt geslagen en op de grond valt. De twee mannen werden opgepakt op verdenking van openlijke geweldpleging met de dood tot gevolg, maar uit politieonderzoek is gebleken dat de vork anders in de steel lijkt te zitten.

Recherche onderzocht wat er vooraf ging aan de klap en uit dat onderzoek blijkt dat de aangehouden verdachten vóór het uitdelen van die klap werden belaagd door een aantal personen, waaronder Van der Kolk. “In de daaropvolgende vechtpartij tussen de twee groepen blijkt door beide partijen geweld te zijn gebruikt.”

De in vrijheid gestelde mannen blijven verdachten.