'Verdachten Arnhemse terreurgroep waren klaar voor de dood'

De zes verdachten van de Arnhemse terreurzaak die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag, waren in 2018 “bewust bezig met voorbereidingen op hun dood”.

Dat zei de officier van justitie vrijdag bij aanvang van zijn requisitoir in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Vandaag krijgen de zes terreurverdachten te horen hoe lang het Openbaar Ministerie wil dat ze achter de tralies verdwijnen.

Hart van Nederland-verslaggever Léon Mastik is aanwezig in de zaal en doet verslag.

‘Nederland is ontsnapt aan een grote aanslag’

“Met de aanhoudingen van de verdachten is Nederland aan een grote aanslag ontsnapt”, zei de officier van justitie. “De verdachten hadden een aanslag voor ogen die Nederland nog nooit had meegemaakt, geïnspireerd op aanslagen van IS in Parijs. Ze wilden zelf niet levend in handen van de politie vallen, door bomvesten te dragen.” Het plan was vermoedelijk om een aanslag te plegen op een evenement zoals de Gay Pride in Amsterdam. Elders moest er een autobom tot ontploffing worden gebracht.

Lees ook: Rechtbank toont hoe Arnhemse terreurgroep oefent met vuurwapens voor plegen aanslag

Paradijs

De officier van justitie liet in de rechtbank afgeluisterde gesprekken horen die verdachten met hun partners of familie voerden, waarin ze spraken over de naderende dood en het gewenste paradijs dat ze daarmee voor ogen hadden.

Hoofdverdachte Hardi N. was bezig met voorbereidingen. Hij was bereid te sterven, zegt de OvJ. Hij had het over de gevolgen van zijn eventuele dood met de woningbouwvereniging, maar ook in getapte gesprekken gaat over de dood die eraan zit te komen @HartvNL — Léon Mastik (@LeonHvNL) June 19, 2020

Verdachte Morat M. (23) predikte er ook over, zo was tijdens een opname in de rechtbank te horen. In de preek riep hij mensen op zich voor te bereiden op de dood. “Het is zonneklaar dat verdachten het einde van hun leven accepteerden”, aldus de officier.

‘Big damage’

Tijdens het requisitoir wordt er ook uitvoerig gesproken over hoe een infiltrant van de politie zich in de groep wist te werken. Via een mail weet hij Hardi N. te bereiken. Het contact komt vanaf dan steeds meer op gang. In een appbericht laat N. weten: ”I just wanna make big damage.”. In telefoongesprekken vraagt Hardi aan de infiltrant om een plan voor een aanslag op de Gay Parade. De infiltrant reageert dat het plan echt van Hardi moet komen, en dat hij alleen kan helpen.

De infiltrant die uiteindelijk wordt ingezet mailt naar hoofdverdachte Hardi N.: “I have been appointed by the brothers to help you. I believe that you are expecting my mail, so can you confirm that is correct? Your brother Hamza” @HartvNL — Léon Mastik (@LeonHvNL) June 19, 2020

Justitie beschikt over een groot aantal afgeluisterde telefoongesprekken van de verdachten. Die waren op hun hoede, zo blijkt volgens het Openbaar Ministerie uit hun taalgebruik. Ze spraken met elkaar over ‘candy’ als ze wapens bedoelden en over koerierswerk als ze het hadden over een aanslag.

Kalasjnikovs , granaten en bomvesten

Het OM gaf ook audio vrij van een gesprek van hoofdverdachte Hardi N. en een politie-infiltrant. Daarin zei hij onder meer: “We willen ons niet levend overgeven.” Bij de politie-infiltrant bestelde N. onder meer kalasjnikovs, handvuurwapens, vier granaten per persoon, bomvesten en een grote autobom die op afstand tot ontploffing gebracht kan worden. Ook sprak N. met de infiltrant over een wapentraining voor de mannen in Bosnië.

Lees ook: Terreurverdachten trainden op vakantiepark in Weert

De verdachten werden in september 2018 tijdens een grootscheepse actie opgepakt in een vakantiehuisje in Weert.

Later meer.

Bovenstaande beelden zijn eerder uitgezonden door Hart van Nederland.

ANP/Redactie