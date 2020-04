Verdachte steekpartij Amsterdam overleden nadat hij onwel werd

Een 34-jarige man die zondagochtend in Amsterdam door de politie is opgepakt voor betrokkenheid bij een steekpartij, is in de nacht van zondag op maandag in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Agenten hielden de verdachte aan op de Kometensingel in Amsterdam-Noord in een woning waar een 73-jarige vrouw was neergestoken. Hij werd naar het cellencomplex gebracht, waar hij onwel werd. Hij is daarop naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

De rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk wanneer een arrestant overlijdt. De politie doet geen verdere mededelingen zolang het onderzoek loopt.

