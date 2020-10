Verdachte fatale schietpartij in Ridderkerk weer op vrije voeten

Eén van de twee verdachten die vastzaten voor de schietpartij in Ridderkerk van zaterdagmiddag is weer op vrije voeten. Het gaat om een 32-jarige vrouw uit Rotterdam. Ze blijft nog wel verdachte in de zaak.

De schietpartij was zaterdag omstreeks 15.15 uur op een parkeerplaats bij een supermarkt aan de Vechtstraat. Twee mannen uit Oud-Beijerland zijn zwaargewond geraakt toen de auto waarin ze zaten werd beschoten. Eén van de twee, een 30-jarige man, is korte tijd later overleden.

Na de fatale schietpartij gistermiddag in #Ridderkerk hield de politie twee verdachten aan. De 32-jarige vrouw is inmiddels heengezonden. Ze blijft nog wel verdachte. De politie zoekt nog steeds getuigen. Heeft u tips? Bel 0800-6070 @POL_Nissewaardhttps://t.co/5MQ9L9gbq1 — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) October 18, 2020

Voor de fatale schietpartij in vlakbij een winkelcentrum hield de politie al snel twee verdachten aan. De 32-jarige vrouw en een 33-jarige man, ook uit Rotterdam.

Onderzoek in volle gang

Het onderzoek naar de toedracht van de fatale schietpartij is nog in volle gang. De politie heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet. Getuigen worden gehoord en camerabeelden uitgekeken.

De politie komt graag in contact met getuigen en met mensen die camerabeelden bezitten maar deze nog niet hebben gedeeld met de politie. Ook zijn ze op zoek naar dashcambeelden.

Foto: politie