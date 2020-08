Verdachte (31) opgepakt voor dodelijke steekpartij in Eindhoven

De politie in Eindhoven heeft een verdachte aangehouden voor de dodelijke steekpartij op de Woenselse Markt woensdagavond laat. Een 28-jarige man uit het Belgische Turnhout werd op het plein doodgestoken.

De melding van de steekpartij kwam rond 22.30 uur binnen. Volgens een getuige ging er aan de steekpartij een vechtpartij vooraf waarbij behalve het slachtoffer ook twee mannen betrokken waren. Het tweetal nam vervolgens de benen.

Na het incident riep de politie mensen op om uit te kijken naar een licht getinte man met ontbloot bovenlichaam. Donderdagochtend laat de politie weten dat er in de zaak een 31-jarige man uit Eindhoven is gearresteerd. Het is niet duidelijk of het om de licht getinte man gaat.

Waarom de man werd neergestoken is ook nog onduidelijk. Het onderzoek is nog in volle gang, aldus de politie.

Beeld: SQ Vision