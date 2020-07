De politie in Arnhem heeft dinsdag een man opgepakt na een schietpartij in een woning waarbij een vrouw om het leven kwam. De politie houdt rekening met een misdrijf in de relationele sfeer.

Even na 10.00 uur dinsdagochtend kwam een melding binnen van een geweldincident in de Reinaldstraat. In een woning in de straat werd vervolgens een zwaargewonde vrouw aangetroffen. Ze is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later aan haar verwondingen.

De verdachte wist in eerste instantie te ontkomen aan de politie. Toen zij aankwamen bij het huis was hij al gevlucht. De man kon later op de dag alsnog aangehouden worden na een korte politieachtervolging te voet.

Er is een man #aangehouden in verband met dit schietincident. We onderzoeken wat zijn betrokkenheid hierbij is. Informatie is nog steeds welkom. https://t.co/ZlpmaUOLLK — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) July 7, 2020

Beeld: SPS Media