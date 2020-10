De 23-jarige verdachte die donderdag is aangehouden voor de gewelddadige beroving van Gordon blijft veertien dagen langer vastzitten. De man is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten het voorarrest te verlengen, laat het Openbaar Ministerie in Amsterdam weten.

Gordon werd zaterdagnacht overvallen in zijn appartement in Amsterdam-Zuid. De indringers zouden hem hebben mishandeld en zijn pinpas, creditcards en sieraden, waaronder een Rolex-horloge, hebben meegenomen. Nadat de daders weg waren, wist Gordon zichzelf te bevrijden en is hij de straat opgerend om hulp te zoeken.

Lees ook: Gordon in eigen woning beroofd, mishandeld en met de dood bedreigd: ‘Dacht dat ik werd vermoord’

Beveiligers van een museum in de buurt schakelden de politie in. De politie is na de beroving begonnen aan een onderzoek en kon de identiteit van de verdachte al gauw achterhalen.

Mishandeling en bedreiging

In een interview met De Telegraaf deze week sprak de zanger van een nachtmerrie. “Ik ben geslagen, geschopt, vernederd en ze dreigden me de dood te steken. Op een gegeven moment werd er een mes op het keel van de zanger gezet: ”Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord.”

Vorige week zaterdag heeft Gordon ook nog eens te horen gekregen dat hij corona heeft. Een geëmotioneerde Gordon is erg aangeslagen door alle gebeurtenissen van het weekend. ”Wie doet iemand zoiets aan?”, vraagt hij zich af. Gordon staat sinds zaterdag onder doktersbehandeling.