Verdachte (23) opgepakt voor brute en gewelddadige overval op Gordon

De politie heeft donderdagmiddag een 23-jarige man opgepakt die betrokken zou zijn bij de gewelddadige overval op zanger en presentator Gordon. De man is volgens de Telegraaf opgepakt na een politie-inval bij een huis in Amsterdam.

“Bij deze beroving zou nog een verdachte betrokken zijn geweest. Daarom sluit het onderzoeksteam een nieuwe aanhouding niet uit”, laat de politie weten.

Mes op keel

De 52-jarige Gordon werd zaterdagnacht bruut overvallen in zijn appartement in Amsterdam. Hij werd vastgebonden en met de dood bedreigd. Daarbij werd een mes op zijn keel gezet.

“Ik dacht dat ik zou worden vermoord”, zei de Talpa-ster eerder tegen de Telegraaf. “Ik probeerde rustig tegen de daders te praten maar ze bleven maar tegen me schreeuwen.” Gordon zegt dat hij is geslagen, geschopt en vernederd.

Auto’s en fietsers rijden door als Gordon om hulp smeekt

Bij de overval zijn een pinpas, creditcard en Rolex buitgemaakt. Gordon wist zich nadat de indringers waren vertrokken te bevrijden en om hulp te vragen. Op Facebook schrijft de zanger dat auto’s en fietsers ‘gewoon’ doorreden toen hij op straat mensen smeekte de politie te bellen.

“Ik geloof dat dat mij het meeste heeft gebroken van alles wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt”, schrijft de entertainer op Facebook. Beveiligers van een museum in de buurt schakelden uiteindelijk de politie in.

Op Facebook schrijft Gordon verder dat hij inmiddels in therapie is voor de heftige gebeurtenissen van dit weekend. “Ik zal hier hier nog lang last van hebben en twijfel of ik hier ooit echt overheen ga komen. Ik ben nu veilig en extra beveiligd.”

