Verdacht pakketje bij auto in buurt vakantiepark Zandvoort blijkt vals alarm

Een groot gebied rond de ingang van Center Parcs Zandvoort werd zondagochtend afgezet na de vondst van een verdacht pakketje bij een auto. De Vondellaan in de Noord-Hollandse badplaats was helemaal afgesloten. De auto stond niet op het vakantiepark, maar bij een woning in de buurt.

Na onderzoek door een explosievenverkenner van de politie bleek dat het niet ging om een explosief. De locatie is weer vrijgegeven. De burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh, kwam even op zijn fiets langs om bijgepraat te worden over de situatie.