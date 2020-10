Verboden en gevaarlijk vlees uit het Afrika is gewoon te koop in Nederland, met alle risico’s van dien. Dit meldt Alberto Stegeman van Undercover in Nederland donderdagavond bij Hart van Nederland. Hij deed met zijn team een jaar lang onderzoek naar de handel in illegaal oerwoudvlees.

Het nieuws heeft ook de politiek bereikt en de SP en Partij van de Arbeid gaan Kamervragen stellen. ”Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan vragen van ons verwachten over hoe dit mogelijk is.”

Onder toonbank gewoon verkocht

Hoe Stegeman het nieuws precies boven water heeft gekregen is te zien in zijn programma Undercover in Nederland, de eerste van het nieuwe seizoen. Stegeman: ”We hebben aan kunnen tonen dat dit verboden vlees uit Afrika hier in Nederland onder de toonbank wordt verkocht. Dit vlees wordt op illegale wijze het land binnengesmokkeld en is in bepaalde winkels gewoon te koop. Er zijn bepaalde groeperingen en mensen die hier naar vragen.”

De verkoop van het vlees kan volgens Stegeman zorgen voor gevaarlijke situaties. Zo kunnen er ziektemakers in het vlees zitten die hier normaal niet voorkomen, met alle gevolgen van dien. ”Het is gevaarlijk omdat door de import van dit vlees allerlei virussen ons land binnen kunnen komen. We hebben ook virologen gesproken die zeggen dat dit verschillende risico’s geeft. Zo moet je denken aan bijvoorbeeld uitbraken van de Afrikaanse varkenspest of het mond-en-klauwzeer (MKZ) virus. We hebben allemaal nog die beelden op ons netvlies van boerderijen die geruimd werden in Nederland jaren geleden”, aldus de journalist.

Louche handelaren

Het lukte Stegeman en zijn team, waaronder infiltranten, om de louche handelaren in beeld te brengen. Tijdens een van de verborgen camera acties is zelfs te zien hoe het mogelijk is om in een Rotterdamse winkel Afrikaans apenvlees te kopen terwijl dit streng verboden is. De politie heeft enkele dagen na de opnames de verkoopster en de eigenaar van de winkel aangehouden.

Kamerleden hebben geschokt gereageerd. William Moorlag van de PvdA: ”Ik moet er niet aan denken dat vlees van bijvoorbeeld wilde zwijnen of andere exotische dieren ons land binnenkomt en dat hier dan grootschalig varkens moeten worden afgemaakt.”

Frank Futselaar van de SP: ”Als blijkt dat je in ons land illegaal vlees kunt kopen in de winkel, gaat er iets niet goed. We moeten heel scherp zijn op dit soort dingen. Als dan ongecontroleerd vlees uit andere landen hier binnenkomt, verkocht en gegeten wordt dan heb je een extra virusdreiging. Ik zal Kamervragen stellen over deze kwestie want dit mag niet in Nederland.”

Undercover in Nederland wordt komende zondag uitgezonden op SBS6 om 21:30 uur.