Grote hoeveelheid vuurwerk gevonden in Tilburgse woning en garagebox

In een garagebox en een woning in Tilburg is dinsdag in totaal zo’n 250 kilo vuurwerk gevonden. Er werden onder andere 264 cobra’s, tachtig shells en zes grote flowerbeds aangetroffen, meldt de politie.

Het vuurwerk werd ontdekt tijdens een gezamenlijke controle van gemeente en politie. Ongeveer 200 kilo van het explosieve spul lag in de garagebox aan de Sibeliusstraat. In een woning in dezelfde straat lag nog eens zo’n vijftig kilo.¬†Tegen de verdachte, een 23-jarige Tilburger, wordt proces-verbaal opgemaakt. Het vuurwerk is in beslag genomen.

Tekst: ANP

Foto: Politie