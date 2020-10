Bij een industriegebied in Eindhoven woedt vrijdagmiddag een zeer grote brand. Hierbij is veel rook vrijgekomen. Het vuur brak rond 13.45 uur uit bij de Dillenburgstraat. Volgens de brandweer is het pand dat in brand staat een zaak met computerspullen. Er zijn vooralsnog geen mensen gewond geraakt bij de brand.

De brandweer bestrijdt het vuur met groot materieel. Het vuur trekt veel bekijks uit de buurt, tientallen mensen staan te kijken. De rook is in de wijde omtrek te zien.

Volgens de brandweer gaat het om een brand bij recyclingbedrijf Sims Lifecycle Services op industrieterrein De Hurk. De brand brak rond 13.40 uur door nog onbekende oorzaak uit. Veel bluseenheden zijn ter plaatse. De rook is in de wijde omtrek te zien.

“Het stinkt enorm”, zegt een woordvoerder van de brandweer. Met name geshredderde computers, telefoons, huishoudelijke apparatuur en batterijen hebben vlam gevat. “Metaal en plastic dus. Dit gaat een langdurig proces worden”, voegt hij daaraan toe.

NL-Alert

Om 14.15 uur werd er voor Eindhoven een NL-Alert uitgezet, waarbij inwoners van de omgeving van de Bredalaan en de Dillenburgstraat wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. “Als u last van rook heeft: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit”, aldus deze alert.

De hulpdiensten bekijken hoe ze de inwoners van Eindhoven goed op de hoogte kunnen houden van met name de rookwolken. Om die reden hebben ze verhoogd alarm afgekondigd. “Het terrein waar de brand woedt ligt redelijk centraal in Eindhoven”, aldus de woordvoerder. “Veel mensen hebben er last van.”

Tekst: Redactie / ANP