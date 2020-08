Veel Nederlanders ontevreden over landelijke politiek? Logisch, vinden deze politici

Ondanks de corona-crisis zijn de meeste Nederlanders toch tevreden over hun leven. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 2600 deelnemers onder ons Hart van Nederland-panel. Toch geven ook veel mensen aan dat het leven er door de coronacrisis niet beter op is geworden en dat de landelijke politiek een negatieve invloed heeft op het levensgeluk.

Een ruime meerderheid van de mensen (65 procent) vindt dat de Haagse politiek niet genoeg luistert naar de samenleving. Slechts een kwart van de mensen is daarover positief. Begrijpelijk, vinden politici Thierry Baudet van Forum voor Democratie en Lilian Marijnissen van de SP.

‘Geen draagvlak’

“Ik heb zelf ook heel weinig vertrouwen in het kabinet”, aldus Baudet. Volgens de leider van Forum is het kabinet losgezongen van wat er speelt in Nederland. “Het draagvlak voor het huidige beleid is er niet. Keuzes die het kabinet maakt, worden niet ondersteund door de bevolking.”

Ook Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP, snapt de ontevreden Nederlanders maar al te goed. “Wij komen veel in de buurten en ook daar horen we mensen zeggen: ‘Daar in Den Haag doen ze maar waar ze zelf zin in hebben. We voelen ons niet gesteund en niet gehoord.'”

‘Onduidelijke coronaregels’

De huidige regeringspartijen hebben het vertrouwen van de bevolking zelf op het spel gezet, stelt Marijnissen. “Als bijvoorbeeld een meerderheid van de Eerste Kamer op voorspraak van de SP zegt: ‘De huren zouden niet omhoog moeten in de coronatijd’, en het kabinet doet het tóch. Als je kijkt naar hoe het met de belastingdienst gaat. Mensen die onterecht worden beschuldigd van fraude en in enorme ellende worden gestort. De overheid kijkt gewoon weg.”

Volgens Baudet is het kabinet het vertrouwen in de coronacrisis verloren door de onduidelijke regelgeving. “Er is geen touw aan vast te knopen. Je mag wel tien mensen uit eten nemen in een restaurant, maar niet zes mensen bij je thuis ontvangen. Het optreden van de politie is snoeihard met hoge boetes, terwijl minister Grapperhaus zelf op zijn eigen huwelijksfeestje die regels met de voeten treedt.

Referendum

De SP stelt komende week een bindend referendum voor om het vertrouwen van burgers in de politiek ter herwinnen. “Dat lijkt ons een effectief middel waardoor politici teruggefloten kunnen worden door de mensen. Je gaat natuurlijk elke vier jaar stemmen, maar tussentijds is het best lastig om politici terug te fluiten als er wat gebeurt in Den Haag waar mensen het echt niet mee eens zijn”, aldus Marijnissen.