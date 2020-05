Vechtsport beoefenen in coronatijd: zo doe je dat

Je zou verwachten dat vechtsport voornamelijk draait om lichamelijk contact. Probeer het maar eens op anderhalve meter afstand van je tegenstander. Volgens vechtschoolhouder Satisch Jhamai kan dat juist prima. Als je de goede voorbereidingen treft.

Daarom organiseert hij vrijdag een demonstratie in Den Haag, waar verschillende bekende vechtsporters laten zien hoe je op anderhalve meter afstand kunt kickboksen of aan Braziliaans jiujitsu kunt doen. “En dat is een primeur. Want Braziliaans jiujitsu is echt een lijf-aan-lijf gevecht. Dat we vandaag laten zien dat het ook met een worstelpop kan, is nieuw”, vertelt Satisch.

Bekende sporters als viervoudig kickbokskampioen Ernesto Hoost en meervoudig vrouwelijk kickbokskampioen Sarel de Jong, laten vrijdag hun aangepaste technieken zien. Ook is er een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Woordvoerder sport en onderwijs Rudmer Heerema heeft deze namens de VVD aangenomen.

Heerema – zelf vechtsporter geweest – zei de frustratie van de sporters te herkennen. “We moeten per tak van sport kijken wat er mogelijk is”, zei hij. “We moeten kijken wat wél kan.”

Vechtsportscholen gesloten tot 1 september

Door de coronacrisis zijn sport- en vechtsportscholen gesloten. Terwijl de horeca per 1 juni weer mondjesmaat kan opstarten, moeten sportscholen tot 1 september gesloten blijven. De vechtsportbranche voelt zich net als de sportschoolbranche het achtergestelde kindje.

Samen met tweehonderd andere sportschooleigenaren zit Satisch in een WhatsApp-groep waar de teleurstelling groot was: “Iedereen ging er vanuit dat ze 1 juni weer open konden. Het vooruitzicht dat dit pas 1 september wordt, is onbegrijpelijk. Er gaan vechtsportscholen omvallen.”

