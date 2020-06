Alle zeilen bijzetten: Nancy vaarde twee weken op een vlot door weer en wind voor het goede doel

Twee weken lang vaarde Nancy Heeswijk door weer en vooral wind op een vlot door Brabant. Ze had veertien dagen lang geen voet aan wal gezet om zo geld op te halen voor haar rondvaartboot die ze speciaal heeft ingericht voor mensen met een beperking. Moe en voldaan kuste ze zondag dan eindelijk de grond van de haven in Tilburg.

Nancy startte twee weken geleden haar tocht in Den Bosch. Op een vlot met enkel een tentje en een DIXI-toilet vaarde ze samen met haar hond via Helmond en Eindhoven naar de Piushaven in Tilburg. Vanwege het slechte weer was het zondagmiddag nog even de vraag of het wel verantwoord genoeg was om door te varen richting Tilburg.

Storm onderweg

Terwijl ze een paar kilometer voor de haven aan het schuilen was voor de storm vertelde ze aan Hart van Nederland dat ze de afgelopen twee weken alleen maar pech heeft gehad met het weer. “Ik heb heel veel regen en zware windstoten meegemaakt. Alles is zeiknat geworden en de wind heeft een dag zelfs de tent kapot gewaaid. Door de hoge golven ging de DIXI ook van links naar rechts, doodeng”, zegt ze.

Gelukkig hield het zondag net op tijd op met stormen en werd ze onthaald door een hoop mensen die haar toejuichten vanaf de Piushaven. Aan de kant vertelt ze dat haar tocht op het vlot een enorm avontuur is geweest. “Zo veel mensen aan de kant vertellen hun verhaal en willen meehelpen om het geld op te halen.”

Rondvaartboot voor gehandicapten

Nancy wilde met haar actie geld ophalen voor haar rondvaartboot die ze aan het maken is speciaal voor mensen met een beperking. “Er zijn veel te weinig boten die ingericht zijn voor mensen in een rolstoel”, laat ze weten. Twee jaar lang is ze bezig geweest om geld in te zamelen voor de boot, maar vanwege het coronavirus kwam het project stil te liggen.

De rondvaartboot gaat straks varen door veertien verschillende gemeenten in Brabant. Om de resterende 25.000 euro op te halen, koos Nancy ervoor om dan ook veertien dagen lang op een vlot te gaan varen. Met de actie heeft ze al 18.000 euro opgehaald, maar ze verwacht dat het bedrag nog verder gaat oplopen.

Na twee weken weer douchen

Nancy is blij dat ze straks na twee weken weer kan douchen. Ook kan ze nu eindelijk bijslapen, want per nacht sliep ze maar twee tot drie uur. “Ik hoorde ‘s nachts overal geluiden dus ik heb maar weinig geslapen. Maar ik sta stijf van de adrenaline”, zegt ze.

Ook haar moeder Diny heeft ze slapeloze nachten bezorgd. “Als het onweerde en het waaide hard, dan sliep ik heel de nacht niet”, zegt Diny tegen Hart van Nederland. “We hebben helemaal meegeleefd en zijn zo vaak mogelijk gaan kijken. We zijn enorm trots.”