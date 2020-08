Vandalisten lijmen sloten slagerij dicht, maar staan haarfijn op beeld

Tot drie keer toe zijn de sloten van slagerij en familiebedrijf Offers & Offers in Den Haag volgespoten met secondelijm. “Ik heb inmiddels meer dan zes sloten moeten laten vervangen voor zo’n 1500 euro”, vertelt eigenaar Dave Vink. Hij heeft de camerabeelden waarop de daders te zien zijn op Facebook gezet.

Afgelopen vrijdag was het voor het eerst raak bij de slagerij aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag. “We wilden om zes uur ‘s morgens de zaak binnengaan toen we onze sleutel niet in de deur kregen. We hebben anderhalf uur op een slotenmaker moeten wachten die alle cilinders eruit heeft gehaald en de sloten heeft vervangen. Die ochtend heeft ons 1200 euro gekost”, vertelt Dave aan Hart van Nederland. Eerst dacht Vink dat het ging om een eenmalige baldadige actie, tot het maandagochtend weer gebeurde.

Mondkapje als vermomming

“Niet alleen wij, maar ook de kaasboer verderop had maandagochtend dichtgelijmde sloten. Opnieuw hebben we alles moeten laten vervangen en dit keer kostte dat zo’n 210 euro”, aldus Dave. “Die vorige slotenmaker heeft ons waarschijnlijk ook nog opgelicht.”

Kaasspecialist Peter Kalkman kon zijn sloten gelukkig zelf open krijgen zonder de hulp van een slotenmaker: “Wij hebben van de buren een mesje geleend en samen met wat olie is het uiteindelijk gelukt om de zaak binnen te komen. Maar dit is natuurlijk waardeloos.” Bij de Kaasboer is de daad wel vastgelegd op camera. Op de beelden zijn twee mannen te zien die verhuld achter een mondkapje het slot dichtlijmen. Hierna gaan ze er op de fiets vandoor.

Beelden op Facebook

Om te voorkomen dat de slager nogmaals voor een dicht deur zou komen te staan, heeft Dave de nachtsloten aan de achterkant aangepast. En dat is maar goed ook want dinsdagochtend was het voor de derde keer raak. “Wij zijn het echt zat. Ik ga vanmiddag nog camera’s ophangen en ik heb de beelden van de daders bij de kaasboer Facebook gezet.” Op de vraag wie dit op zijn geweten kan hebben, heeft Vink geen overtuigd antwoord: “Misschien zijn het dierenactivisten. Zou niet weten in welke hoek ik dit moet zoeken. Ik herken de mannen in ieder geval niet.”

Beide zaken hebben aangifte gedaan bij de politie. Een woordvoerder van de politie laat weten dit soort pesterijen heel erg serieus te nemen. Volgens haar zijn de camerabeelden veiliggesteld en worden de getuigenverklaringen meegenomen in het onderzoek dat moeten leiden naar het vinden van de dader(s).