Forum-leden mogen vanaf vanavond stemmen over leiderschap Thierry Baudet

De leden van Forum voor Democratie (FvD) kunnen vanaf donderdagavond 18.00 uur 24 uur lang stemmen over de vraag of zij Thierry Baudet nog als partijleider willen. Dat meldt de partij op haar website. De uitslag van het digitale referendum is bindend.

Als Baudet wint, zullen hij en Olaf Ephraïm, zijn bondgenoot in bestuur, een voordracht doen voor een nieuw bestuur. Ook komen zij dan met een voorstel voor een nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar.

Vanaf 18.00 vandaag kunnen alle #FVD-ers zich gedurende 24 uur uitspreken over de toekomst van onze partij. De afgelopen 6 jaar heb ik onze beweging met al mijn ziel en zaligheid opgebouwd. Ik sta klaar om door te gaan! Maar eerst is het nu aan de leden. https://t.co/5dSsl4OXzh pic.twitter.com/HfHdBUE28w — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 3, 2020

Wat als Baudet niet wint?

Als de leden zich niet achter Baudet scharen, trekt hij zich terug uit het bestuur. De overige bestuursleden zullen dan een nieuw partijbestuur voordragen en een ledenvergadering organiseren, waar over het nieuwe bestuur kan worden gestemd. Het nieuwe bestuur zal zich dan ontfermen over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Van de kandidatenlijst die FvD eind oktober presenteerde, is ondertussen weinig meer over. De meeste mensen uit de top-10 stapten op naar aanleiding van antisemitische berichten en sentimenten binnen jongerenbeweging JFVD.

Leden krijgen uitnodigingsmail

Iedereen die partijlid was op 29 november om 21.14 uur, het moment dat de ledenraadpleging werd aangekondigd, mag meestemmen. Mensen die later lid zijn geworden zijn uitgesloten van deelname. Voormalige leden die onlangs hun lidmaatschap hebben opgezegd maar wel contributie hebben betaald mogen nog wel hun stem uitbrengen.

Alle leden die in aanmerking komen krijgen een individuele uitnodigingsmail. Die bevat een unieke link waarmee gestemd kan worden. De partij zegt in BigPulse “een betrouwbaar internationaal opererend en gecertificeerd extern IT-bedrijf” te hebben gevonden om de ledenraadpleging te begeleiden.

De uitslag wordt zo snel mogelijk na sluiting van de stembus door FvD bekendgemaakt op social media

