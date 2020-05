Ex-VVD'er Van Haga wordt lid van Forum voor Democratie

Ex-VVD-Kamerlid Wybren van Haga sluit zich aan bij Forum voor Democratie. Van Haga is vrijdag lid geworden van Forum. “Het is een fantastische partij. Het zijn allemaal fatsoenlijke mensen. Thierry Baudet en ik werken al enige tijd goed samen in de Kamer”, zegt Van Haga over zijn stap tegen EenVandaag.

Van Haga opereert als onafhankelijk Kamerlid sinds hij in september vorig jaar door de VVD uit de partij werd gezet. Dat gebeurde nadat uit onderzoek van Hart van Nederland was gebleken dat de politicus en ondernemer opnieuw over de schreef was gegaan. Hij bemoeide zich tegen de afspraken in met zijn vastgoedbedrijf.

Het Kamerlid benadrukt dat hij lid is geworden van Forum voor Democratie, maar verdergaat als onafhankelijk Kamerlid voor de groep Van Haga. In feite betekent dit dat de partij van Baudet en Hiddema er een zetel bijkrijgt. De afgelopen tijd schaarde Van Haga zich al geregeld achter voorstellen van FvD.

Opvallende stap

De stap is opvallend. Dit omdat Baudet zich eerder fel uitliet over een mogelijke overstap van Van Haga naar Forum voor Democratie. “Een zetelrover als Van Haga is niet welkom bij Forum”, zei hij voor de camera van RTL Nieuws. Het is gissen naar de motieven van het lidmaatschap van Van Haga. Hij zegt dat hij niet uit is op een plek op de kieslijst van Forum bij de volgende verkiezingen in maart.

Als VVD’er ging Van Haga meerdere keren over de schreef. Zo raakte hij onder meer in opspraak toen hij met te veel alcohol achter het stuur van zijn auto zat.