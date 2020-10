Oranje-aanvoerder moet onder het mes, mist mogelijk komende interlands

Virgil van Dijk komt voorlopig niet aan voetballen toe. De verdediger liep zaterdag in de wedstrijd tegen Everton (2-2) een blessure op en moest zich al snel laten vervangen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kniebanden van Van Dijk beschadigd zijn en dat een operatie noodzakelijk is, meldt zijn club Liverpool.

Liverpool zegt zondag dat nog niet duidelijk is hoe lang Van Dijk niet kan voetballen. De Oranje-international mist onder meer de uitwedstrijd tegen Ajax, komende woensdag in de Champions League. De komende interlands met het Nederlands elftal zijn over ongeveer een maand.

In de eerste onbevestigde berichten van zaterdag werd nog gevreesd voor een zware kruisbandblessure. Daar staat een maandenlange revalidatie voor. Het EK van komende zomer zou dan mogelijk onhaalbaar zijn voor Van Dijk. Liverpool maakt zondag alleen melding van schade aan de kniebanden.

Van Dijk kwam zaterdag in botsing met doelman Jordan Pickford van Everton. Pickford ging wild het duel in maar kreeg geen strafschop tegen omdat Van Dijk buitenspel stond. Van Dijk werd uitvoerig behandeld en verliet op eigen kracht het speelveld.

“Je zult sterker terugkomen”, steekt de club Liverpool haar sterverdediger op sociale media een hart onder de riem. In 2019 won Van Dijk de Champions League met Liverpool.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.

Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.

You’ll come back stronger, @VirgilvDijk 💪

— Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020